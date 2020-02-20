"الأعيان الأردني": لابد من عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، خلال إطلاق حملة "العودة حقي وقراري"، على أنه "لا بد من عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم".

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وقال الفايز: "الأردن تضامنه أبدي مع الشعب الفلسطيني وسنبقى شركاء للفلسطينيين لنيل حقوقهم"، مضيفا، أن "القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر".

من جهته، أشار رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي، إلى أن "صفقة القرن تضم خروقات واضحة للحق الشرعي والتاريخي في فلسطين".

وقال القيسي: "نجدد العهد مع أمتنا وشهدائنا بالوفاء لفلسطين ولن نساوم عليها مهما كان"، مؤكدا على أن "قرارات الشرعية الدولية تؤكد وتضمن حق الشعب الفلسطيني وحق العودة والتعويض".

وأطلقت لجنة فلسطين النيابية اليوم الخميس، حملة "العودة حقي وقراري"، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، مؤكدة سعيها من خلال الحملة إلى "ترجمة التوجهات الملكية الرافضة للتوطين والوطن البديل".

والحملة، هي مبادرة شعبية تطوعية أطلقها مركز العودة الفلسطيني في لندن بالتعاون مع منتدى فلسطين الدولي للاتصال، وبالشراكة مع لجنة فلسطين النيابية، إضافة لداعمين من عشرات المؤسسات والفعاليات في جميع أنحاء العالم.

المصدر: معا