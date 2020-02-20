للمرة الثانية هذا العام.. الثلوج تتساقط أقصى شمال غرب السعودية (صور + فيديو)

شهدت مرتفعات جبال اللوز في منطقة نيوم أقصى شمال غربي السعودية، يوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية في عام 2020 الجاري.

وتعد جبال اللوز من أعلى القمم في منطقة نيوم، وهي واحدة من أهم الجبال الواقعة في شمال الجزيرة العربية على ارتفاع 2550 مترا، وواحدة من أهم البيئات الحاضنة لأشجار اللوز، كما يقصدها السياح وهواة الرحلات.

وتوجد في جبال اللوز التي تبعد 200 كلم شمال غرب مدينة تبوك، العديد من المواقع الأثرية والنقوش الصخرية النبطية التي تظهر بين الصخور الكبيرة والصخور المتوسطة.

توشحت جمالاً جبال اللوز في #نيوم بتساقط الثلوج للمرة الثانية لهذا العام، حظيت الجبال بتوافد واجتذب الأهالي رغم برودة الطقس pic.twitter.com/XkM4JUkDDh — كشكول المسافر (@TrvEye) February 20, 2020

الثلوج تكسو البياض جبال اللوز بمنطقة تبوك اليوم الاربعاء #تبوكpic.twitter.com/YuHr6ZslLP — أحداث يومية 🎥 (@Se7en2020) February 19, 2020

مشهد رائع للثلوج في جبال اللوز ⁧#تبوك

ما شاء الله وتبارك الله pic.twitter.com/QYu4knU7CH — المستشارة شهد عبدولي الرويلي (@shahdalrwili) February 20, 2020

المصدر: وسائل إعلام سعودية