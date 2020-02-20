للمرة الثانية هذا العام.. الثلوج تتساقط أقصى شمال غرب السعودية (صور + فيديو)
شهدت مرتفعات جبال اللوز في منطقة نيوم أقصى شمال غربي السعودية، يوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية في عام 2020 الجاري.
وتعد جبال اللوز من أعلى القمم في منطقة نيوم، وهي واحدة من أهم الجبال الواقعة في شمال الجزيرة العربية على ارتفاع 2550 مترا، وواحدة من أهم البيئات الحاضنة لأشجار اللوز، كما يقصدها السياح وهواة الرحلات.
وتوجد في جبال اللوز التي تبعد 200 كلم شمال غرب مدينة تبوك، العديد من المواقع الأثرية والنقوش الصخرية النبطية التي تظهر بين الصخور الكبيرة والصخور المتوسطة.
توشحت جمالاً جبال اللوز في #نيوم بتساقط الثلوج للمرة الثانية لهذا العام، حظيت الجبال بتوافد واجتذب الأهالي رغم برودة الطقس pic.twitter.com/XkM4JUkDDh— كشكول المسافر (@TrvEye) February 20, 2020
#متداول🔵— ميم 🌐 MEEM (@ms853sm) February 20, 2020
تساقط الثلوج على جبال اللوز في #تبوك أمس #الإربعاء . pic.twitter.com/KKM7rH8UmF
جبال اللوز الان ٢٠/٠٢/٢٠٢٠ تصويري اهداء لكم #تبوك_الانpic.twitter.com/WXD4pkDJ1i— AbdulRhmaN (@RhmaAbdul) February 20, 2020
الثلوج تكسو البياض جبال اللوز بمنطقة تبوك اليوم الاربعاء #تبوكpic.twitter.com/YuHr6ZslLP— أحداث يومية 🎥 (@Se7en2020) February 19, 2020
#تبوك اليوم جبال اللوز تكتسي بالثلوج pic.twitter.com/yzoELMUmr9— محمد الشريهي (أبوجنى) ⛈🏕📸 (@mh22h) February 19, 2020
مشهد رائع للثلوج في جبال اللوز #تبوك— المستشارة شهد عبدولي الرويلي (@shahdalrwili) February 20, 2020
ما شاء الله وتبارك الله pic.twitter.com/QYu4knU7CH
المصدر: وسائل إعلام سعودية