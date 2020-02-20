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محافظة عراقية تغلق منفذا حدوديا مع إيران وأخرى تحاول ذلك (وثيقة)

أخبار العالم العربي

محافظة عراقية تغلق منفذا حدوديا مع إيران وأخرى تحاول ذلك (وثيقة)
Reuters
علم العراق
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قررت محافظة ميسان، جنوب شرقي العراق، اليوم الخميس، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، بينما تسعى محافظة واسط لغلق منفذها مع هذا البلد الجار، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا".

محافظة عراقية تغلق منفذا حدوديا مع إيران وأخرى تحاول ذلك (وثيقة)
RT
الوثيقة
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وذكر بيان لمحافظة ميسان أن "الحكومة المحلية قررت غلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بشكل تام، كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بفيروس "كورونا" في الآونة الأخيرة دون تحديد فترة الإغلاق".

من جهته وجه محافظ واسط، عادل حمزة غريب، كتابا إلى مكتب رئيس الحكومة لإغلاق منفذ زرباطية الحدودي بين المحافظة وإيران، خشية انتقال فيروس "كورونا" إلى العراق.

المصدر: RT

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