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وزارة الدفاع التركية تقول إنها ضربت أهدافا محددة بعد ضربات جوية قتلت جنودا في إدلب السورية

الخارجية الروسية: ندعو تركيا لتجنب أي تصريحات شديدة اللهجة حول إدلب وتفعيل الاتصال عبر الخبراء

أخبار العالم العربي

الخارجية الروسية: ندعو تركيا لتجنب أي تصريحات شديدة اللهجة حول إدلب وتفعيل الاتصال عبر الخبراء
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنقرة إلى تجنب أي تصريحات شديدة اللهجة حول إدلب وتفعيل الاتصال عبر الخبراء.

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وفي موجز صحفي، علقت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، على توجيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مطالب إلى دمشق بسحب قواتها إلى مواقع سابقة لبدء هجومها في إدلب، قائلة: "فيما يخص هذه التصريحات.. فثمة دول عدة تحسب أن بإمكانها الإدلاء بها، مع أنه، من وجهة نظرنا، ينبغي في مثل هذه الظروف، تفعيل قنوات الخبراء قبل كل شيء، فلهذه القنوات إمكانات هائلة".

المصدر: إنترفاكس

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