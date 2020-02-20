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في سابقة قضائية.. تغريم وزير كويتي مدان بنشر وثيقة سرية في "تويتر"

أخبار العالم العربي

في سابقة قضائية.. تغريم وزير كويتي مدان بنشر وثيقة سرية في
Reuters
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أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما بتغريم وزير الكهرباء والماء الجديد محمد بوشهري أربعة آلاف دينار (نحو 13 ألف دولار)، لنشره وثيقة سرية على موقع "تويتر"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأشارت  تقارير إلى أن هذا الحكم الذي يعد سابقة قضائية في البلاد، صدر بحق بوشهري الذي تولى المنصب الوزاري قبل أربعة أيام فقط وبحق موظفة في وزارته، لنشرهما تحقيقا إداريا سريا مع موظفة أخرى، على حساب الوزارة في "تويتر" والإساءة للمجني عليها.

وجاء قرار محكمة التمييز، تأييدا لقرار محكمة الجنايات في أبريل الماضي بتغريم بوشهري الذي كان يتولى حينئذ منصب وكيل الوزارة والموظفة المذكورة التي لم يتم الكشف عن اسمها.

المصدر: وكالات

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