في سابقة قضائية.. تغريم وزير كويتي مدان بنشر وثيقة سرية في "تويتر"

أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما بتغريم وزير الكهرباء والماء الجديد محمد بوشهري أربعة آلاف دينار (نحو 13 ألف دولار)، لنشره وثيقة سرية على موقع "تويتر"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأشارت تقارير إلى أن هذا الحكم الذي يعد سابقة قضائية في البلاد، صدر بحق بوشهري الذي تولى المنصب الوزاري قبل أربعة أيام فقط وبحق موظفة في وزارته، لنشرهما تحقيقا إداريا سريا مع موظفة أخرى، على حساب الوزارة في "تويتر" والإساءة للمجني عليها.

#أمن_ومحاكم

في سابقة قضائية..محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد|

تأييد تغريم الوزير محمد بوشهري وموظفة مبلغ 4000 د.ك بعد إدانتهما على نشر تحقيق إداري سري مع موظفة في موقع وزارة الكهرباء والماء في تويتر والإساءة إلى المجني عليها في شكوى المحامي محمد طالب pic.twitter.com/3DwmX5gwD8 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) February 20, 2020

وجاء قرار محكمة التمييز، تأييدا لقرار محكمة الجنايات في أبريل الماضي بتغريم بوشهري الذي كان يتولى حينئذ منصب وكيل الوزارة والموظفة المذكورة التي لم يتم الكشف عن اسمها.

المصدر: وكالات