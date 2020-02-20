 
مباشر

مسؤول سعودي يشن هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين

أخبار العالم العربي

مسؤول سعودي يشن هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين
twitter.com
محاضرة في الجامعة الإسلامية "الانتماء واللحمة الوطنية"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nb0i

شن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، عبدالرحمن بن عبدالله السند، هجوما على جماعة الإخوان المسلمين.

وقال السند في محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية بعنوان: "الانتماء واللحمة الوطنية"، إن جماعة الاخوان المسلمين الذي وصفها بـ"الضالة" تعتمد على "التنكر للأوطان كقولهم (وطني هنا وهناك حيث يبعثها المنادي) وهذا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة".

وشدد السند، على أن "حب الوطن على الرغم من أنه غريزة بشرية إلا أنه أيضا من الدين والشريعة الإسلامية"، منوها بأن "الخروج على ولاة الأمر والافتئات عليهم هو سبب خراب كثير من بلدان المسلمين وتسلط الأعداء".

وقال  أن "بداية الخروج على ولاة الأمر يكون بالقول والكلام والانتقاد والتعريض بذكر المعايب".

المصدر: "جريدة الرياض"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب مختلف من ترامب لأردوغان