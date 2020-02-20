مسؤول سعودي يشن هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين

شن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، عبدالرحمن بن عبدالله السند، هجوما على جماعة الإخوان المسلمين.

وقال السند في محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية بعنوان: "الانتماء واللحمة الوطنية"، إن جماعة الاخوان المسلمين الذي وصفها بـ"الضالة" تعتمد على "التنكر للأوطان كقولهم (وطني هنا وهناك حيث يبعثها المنادي) وهذا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة".

د.السند: "الإخوان" متنكرون لأوطانهم ومناصحة الولاة لا تكون في العلنhttps://t.co/GC6PLcXkyGpic.twitter.com/Rccpb8hLNC — جريدة الرياض (@AlRiyadh) February 20, 2020

وشدد السند، على أن "حب الوطن على الرغم من أنه غريزة بشرية إلا أنه أيضا من الدين والشريعة الإسلامية"، منوها بأن "الخروج على ولاة الأمر والافتئات عليهم هو سبب خراب كثير من بلدان المسلمين وتسلط الأعداء".

وقال أن "بداية الخروج على ولاة الأمر يكون بالقول والكلام والانتقاد والتعريض بذكر المعايب".

المصدر: "جريدة الرياض"