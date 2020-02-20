مقتل مدرس مصري على يد مواطن عماني.. ومصر تصدر بيانا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن سفارتها في سلطنة عمان تتابع حادث مقتل مدرس مصري يدعى سيد زكريا في مدينة صلالة على يد مواطن عماني.

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وأكد سفير مصر لدى سلطنة عمان محمد غنيم، في تصريحات صحفية، أن السفارة المصرية تتابع منذ اللحظات الأولى الحادث لبحث آخر التطورات.

وأكد السفير المصري أنه من المبكر معرفة التفاصيل والدوافع حول جريمة القتل إلا بعد انتهاء التحقيقات، مشيرا إلى وجود مفوضين من السفارة عن الجالية المصرية في صلالة لمتابعة آخر التطورات.

وألقت قوات الأمن العمانية القبض على القاتل، وجار التحقيق معه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل السلطات المحلية في عمان.

المصدر: وكالات