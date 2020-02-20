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مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يدمر عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يدمر عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب
Reuters KHALIL ASHAWI
آليات عسكرية للجيش التركي قرب إدلب
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أفاد مصدر عسكري سوري لـRT، اليوم الخميس، أن الجيش السوري دمر عددا من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب، بشمال غربي سوريا.

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سي ان ان تورك: المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية في إدلب
سي ان ان تورك: المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية في إدلب

وكانت قناة "سي أن أن تورك" قالت إن المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية في إدلب.

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري لـRT، إن الفصائل المسلحة تشن هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في سراقب والنيرب بدعم من الجيش التركي.

يأتي ذلك، غداة تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية التركية في إدلب باتت وشيكة، بينما أعلن الجيش التركي مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب السورية، يحظر على الصحفيين والمدنيين دخولها، وفق ما أفاد به مراسلنا.

المصدر: RT

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