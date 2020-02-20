سي ان ان تورك: المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية في إدلب

قالت قناة "سي إن إن تورك" إن المدفعية التركية قامت بقصف مواقع للجيش السوري لتغطية تقدم قوات خاصة تركية ودبابات باتجاه المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية السورية في إدلب

وقال مصدر عسكري لـRt إن الفصائل المسلحة تشن هجوما عنيفا على مواقع للجيش السوري في سراقب والنيرب بدعم من الجيش التركي.

إلى ذلك أفاد مراسلنا في سوريا بسقوط قذائف استهدفت مواقع للجيش السوري في محيط بلدة النيرب وسراقب في ريف إدلب الشرقي.

إلى ذلك تناقل نشطاء ومواقع سورية معارضة أنباء عن قصف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل المسلحة السورية الموالية لها استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في محيط بلدة النيرب شرق إدلب.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر محلية إن قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل على مواقع في بلدة النيرب بريف إدلب، بالتزامن مع احتشاد للقوات التركية والفصائل في أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب، بعد أن كانت قد شنت عملية مشابهة قبل أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على البلدة سرعان ما استعادتها القوات الحكومية.

المصدر: وكالات