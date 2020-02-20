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تجمع المهنيين السودانيين يدعو لمظاهرة مليونية رفضا لعزل ضباط انحازوا للثورة

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تجمع المهنيين السودانيين يدعو لمظاهرة مليونية رفضا لعزل ضباط انحازوا للثورة
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
صورة أرشيفية
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دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرة مليونية، اليوم الخميس، رفضا لعزل الجيش السوداني ضابطا برتبة ملازم كان قد انحاز للثورة الشعبية.

وقال تجمع المهنيين في بيان، إن الإحالة للتقاعد، التي أصدرتها قيادة القوات المسلحة أمس الثلاثاء، "والتي تضم عدد من الشرفاء من صغار الضباط وضباط الصف الذين انحازوا للثوار وعملوا على حمايتهم إبان الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة".

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل "تراجعا ونكوصا عن شعارات الثورة، وخيانة لفصيل مهم ساهم في عبورها لمحطة الفترة الانتقالية".

وأعلن تجمع المهنيين رفضه الكامل "لمحاولة استبعاد هؤلاء الشرفاء من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة".

كما طالب بـ"إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وعزل عناصر النظام البائد من مفاصلها، وتفكيك كافة المليشيات، وبناء جيش وطني قومي واحد عقيدته ومهامه حماية الوطن والحدود، تحت الإشراف الكامل من السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء".

المصدر: RT

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