أنقرة توضح موقفها من التضامن الأمريكي معها بخصوص إدلب

قال وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتقرب منّا بسبب خلافاتنا مع روسيا، فإننا نشكّك في مصداقيتها.

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وأضاف الوزير في تصريحات صحفية لقناة TRT التركية اليوم الخميس: "سنكثف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب في الأيام المقبلة".

تصريحات أوغلو تأتي بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب اتصال هاتفي مع نظيره التركي، حول التعاون مع أنقرة بخصوص حل المشاكل في إدلب.

كما علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تصريحات ترامب في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، قائلا إنه قد يحدث تضامن بين الجانبين (التركي الأمريكي) على مختلف الأصعدة في أي لحظة، إلا أنه استبعد حدوث أي سيناريوهات سيئة مع روسيا في إدلب، وقال: "لا أعتقد أن روسيا ستأخذ مكانا لها في مثل هذا السيناريو السيء".

وكان الكرملين قد علق على التصريحات التركية حول شن عملية عسكرية تركية في سوريا واصفا إياها بـ"السيناريو الأسوأ".

وتشهد منطقة إدلب مؤخرا تصعيدا واشتباكات بين وحدات الجيش السوري الذي يواصل تقدمه لتحريرها بالكامل وعناصر سورية مسلحة موالية لأنقرة، وسط تهديدات أنقرة بشن عملية عسكرية لوقف تقدم الجيش السوري.

المصدر: وكالات