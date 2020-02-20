تركيا تؤكد أن ضماناتها في ليبيا تتوقف على احترام وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن الضمانات التركية بشأن ليبيا تتوقف على احترام وقف إطلاق النار.

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وأضاف تشاووش أوغلو، أن "النظام العالمي لا يستطيع التحرك معا لوقف الاقتتال في ليبيا، وليست هناك إرادة قوية لإنهاء الصراع هناك".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شدد أمس في كلمة له أمام البرلمان على أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا.

وأكد أردوغان أن بلاده ستدعم "حكومة طرابلس الشرعية" لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا، لافتا إلى أن تقدم قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء خليفة حفتر، كان قد توقف بالفعل مع وصول تركيا إلى ليبيا.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا في 17 فبراير اتفاقهم على "البدء في مهمة بحرية جديدة في المتوسط بهدف مراقبة تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة، والذي قيل إن انتهاكه يجري بشكل متكرر.

المصدر: وكالات