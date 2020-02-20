الصحة الفلسطينية تؤكد خلو البلاد من فيروس "كورونا"

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطين لا تزال خالية حتى اليوم الخميس من أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

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وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة، مي الكيلة، أن طواقم الوزارة العاملة على معبر الكرامة وفي جميع المستشفيات والمراكز الحكومية على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات المشتبه بإصابتها، حيث تم إجراء فحوص للعديد من المرضى، وجميعها كانت سلبية، أي أنها خالية من الفيروس.

وأكدت الوزيرة أن ما يشاع حول وجود إصابات في مستشفى أريحا الحكومي أو أي مركز آخر، هي إشاعات لا أساس لها من الصحة.

من جهته، أشار مدير عام الرعاية الصحية الأولية، كمال الشخرة، إلى أن الطواقم الطبية تتبع بروتوكولات خاصة وفق توصيات منظمة الصحة العالمية للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وأن هناك معاملة خاصة للقادمين من الصين أو من بعض الدول التي انتشر فيها الفيروس، وذلك للحفاظ على سلامتهم، والحد من انتشار المرض.

إلا أنه ورغم نفي وزارة الصحة وجود أي إصابات، وتبيان أن الموجودين داخل المستشفى هم طلاب ويخضعون للحجر الصحي (14 يوما) الاحترازي، ونتائج فحوصاتهم الطبية سلبية (أي لا يحملون فايروس كورونا)، إلا أن مستشفى أريحا الحكومي شهد احتجاجات مواطنين بسبب وجود مصابين بالفيروس.

المصدر: وكالات