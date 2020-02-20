إطلاق سراح شقيق مقدمة برنامج "الصدمة" بعد أيام على اختطافه في العراق

أعلنت الإعلامية العراقية، آلاء حسين، اليوم الخميس، إطلاق سراح شقيقها إبراهيم حسين مسعف جرحى الاحتجاجات بعد أيام على اختطافه في بغداد.

وكتبت شقيقته على حسابها في إنستغرام: "تم إطلاق سراح أخي إبراهيم، شكراً لكل من قلق وتواصل وأبدى المساعدة منذ يوم الأحد الماضي.

الحمد لله على عودته رغم تعبه والكدمات والجروح في جسمه".

وأثار اختطاف المسعف إبراهيم حسين الكثير من المخاوف والتساؤلات في صفوف النشطاء في الاحتجاجات بعد أيام على

تراجع عمليات استهدافهم من قبل جهات مسلحة مجهولة الهوية.



وفي وقت سابق كشفت آلاء حسين عن تعرضها وشقيقها لتهديدات كثيرة بسبب موقفهما المؤيد للاحتجاجات الشعبية في العراق.



وهذه هي المرة الثانية التي يختطف فيها الناشط إبراهيم حسين بسبب مشاركته في الاحتجاجات بعد الاختطاف الأول قبل أسابيع، لكن في هذه المرة تعرض للتعذيب وفقاً للصور التي أرسلها مختطفوه لأهله.

المصدر: RT