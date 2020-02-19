تونس.. الفخفاخ يقدم تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ عن تشكيلة حكومته التي من المتوقع أن يصوت البرلمان على منح الثقة لها.

وأكد رئيس الحكومة المكلف في كلمة له، اليوم الأربعاء، أنه أخبر الرئيس قيس سعيد بالتوصل إلى حكومة تضم مختلف القوى السياسية، مؤكدا أنها ستكون "حكومة كل التونسيين".

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن تشكيلة الححكومة تم تأجيله في وقت سابق بسب خلافات مع بعض القوى السياسية، وخاصة حركة النهضة.

وأكد العضو في المكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي، اليوم الأربعاء، أن الحركة تنتظر القائمة النهائية لتركيبة الحكومة، وأنها ستحسم على أساسها ستحسم أمرها وتقرر منحها الثقة من عدمه.

يتبع...