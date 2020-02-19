"أوكسفام" تعلن مقتل موظفين لها على أيدي مسلحين في سوريا

أعلنت منظمة "أكسفام" الإغاثية الدولية مقتل اثنين من موظفيها وإصابة متطوع، في هجوم مسلح استهدفهم في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وقالت "أكسفام" في بيان لها، إن الهجوم وقع اليوم الأربعاء بين منطقتي نوى واليادودة في ريف درعا الغربي، حيث تعرضت سيارة كانت تقل فريقا من المنظمة لإطلاق نار من قبل "مجموعات مسلحة لا تزال مجهولة الهوية حتى اللحظة".

وأدى الاعتداء إلى مقتل مسؤول السلامة بمكتب "أوكسفام" الجنوبي وسام هزيم، والسائق عادل الحلبي كما أسفر الهجوم عن إصابة أحد المتطوعين بالمنظمة.

ونعت "أوكسفام" القتيلين ونددت بالهجوم داعية جميع الأطراف إلى ضمان سلامة الموظفين الإنسانيين العاملين في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في مستشفى درعا الوطني قوله "إن الهجوم وقع أثناء توجه الفريق إلى مدينة نوى للقيام بمهمة للكشف على مدارسها".

ويشار إلى أن "أوكسفام" تضم حاليا 17 مؤسسة خيرية تنشط في أكثر من 90 بلدا في مجال مكافحة الفقر وعدم المساواة، وفي سوريا تعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.

المصدر: RT+وكالات





