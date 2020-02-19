 
مباشر

دمشق: بعض أعضاء مجلس الأمن يستغلونه في عرقلة إجراءاتنا لحماية مواطنينا

أخبار العالم العربي

دمشق: بعض أعضاء مجلس الأمن يستغلونه في عرقلة إجراءاتنا لحماية مواطنينا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nasp

اعتبر القائم بأعمال رئيس الوفد السوري الدائم لدى الأمم المتحدة لؤي فلوح خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن بعض أعضاء المجلس يستغلونه في عرقلة إجراءات دمشق لحماية السوريين من الإرهابيين.

إقرأ المزيد
موسكو: محاولات إجبار الحكومة السورية على مفاوضة الإرهابيين في إدلب لن تنجح
موسكو: محاولات إجبار الحكومة السورية على مفاوضة الإرهابيين في إدلب لن تنجح

وأضاف فلوح أن "نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية، يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية"، مشددا على أن سوريا تحارب الإرهاب على أرضها وستواصل ذلك حتى تحرير كل شبر منها.

وقال فلوح إن بعض أعضاء المجلس يستغلونه للترويج لمزاعم لا أساس لها ولعرقلة إجراءات الدولة السورية في حماية مواطنيها من ممارسات الإرهابيين، مشيرا إلى أن هناك "دولا غربية صعدت إجراءاتها العدائية ضد سوريا لإطالة أمد الأزمة فيها وتعطيل جهود الدولة لمكافحة الإرهاب".

ولفت فلوح إلى أن تفاهمات أستانا وسوتشي لا تسمح للتنظيمات الإرهابية بجعل إدلب وما حولها معقلا لها أو مواصلة اتخاذ المدنيين فيها دروعا بشرية، مؤكدا أن "النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية في إدلب وأدخل مؤخرا كميات كبيرة جدا من الأسلحة والذخائر لها واستهدف المناطق المأهولة ونقاطا عسكرية" هناك.

وأشار فلوح إلى أن التوصل إلى حل للأزمة في سوريا يستلزم القضاء على الإرهاب ووضع حد لممارسات الدول الداعمة له ووقف تدخلاتها السافرة واعتداءاتها.

المصدر: RT+ سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشهد مؤثر.. لحظة لقاء والد بابنه بعد فراق دام 20 عاما بسبب خطفه