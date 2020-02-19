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مصاب مصر بـ"كورونا" يتماثل للشفاء

أخبار العالم العربي

مصاب مصر بـ
Reuters
مصر - فيروسات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن المواطن الأجنبي حامل فيروس "كورونا" في مصر أخذ يتماثل للشفاء، بعدما أظهرت أحدث الفحوص خلوه من الفيروس.

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وكشفت مصر يوم الجمعة الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" القاتل في البلاد، لدى شخص أجنبي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية، ولكن بدون ظهور أي أعراض للمرض.

وأضافت أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.

المصدر: وكالات

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