مصر.. تقلبات مفاجئة في الطقس والأرصاد تحذر

تعرضت مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة وبعض محافظات الوجه البحري في مصر، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، مصحوبة بالضباب، أو ما يعرف في مصر بالشبورة المائية.

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وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، إن التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات شمال البلاد مستمرة، خاصة المدن الساحلية، لافتا إلى أن الإسكندرية ومناطق من السواحل الشمالية، شهدت أمس أمطارا غزيرة.

وأضاف شاهين في حديث متلفز، أن هناك فرصا للأمطار على الوجه البحري والقاهرة ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء منذ الساعات الأولى من الصباح، فضلا عن فرص لهطول أمطار غزيرة على محافظة بورسعيد ومتوسطة في مدينة سانت كاترين.

وأكد أن الأجواء ما زالت في حالة من عدم الاستقرار في شمال البلاد، وغدا سيشهد الطقس حالة من الاستقرار إلى حد كبير، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة فقط على السواحل الشمالية الشرقية في بورسعيد، ورفح، والعريش، والمنطقة الشرقية في شمال سيناء، لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

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وتابع أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا خلال الـ48 ساعة المقبلة، وستعاود الشبورة المائية في الظهور وإن كانت غير كثيفة على الطرق وخاصة الطرق المودية للقاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد، وأنّ كل هذه الأماكن معرضة لتكون الشبورة في الصباح الباكر بعد الفجر تقريبا وتستمر للساعة 9 صباحا.

وشدد على ضرورة الالتزام والقيادة بهدوء على الطرق واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترة التقلبات الجوية، مشيرا إلى أن التقلبات الجوية سريعة خلال الفترة المقبلة، ويجب متابعة النشرة الجوية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية