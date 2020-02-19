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مقتل 6 جنود يمنيين في محاولة لاغتيال وزير الدفاع

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مقتل 6 جنود يمنيين في محاولة لاغتيال وزير الدفاع
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وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي
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ذكرت مصادر حكومية يمنية أن ستة جنود يمنيين قتلوا، جراء انفجار لغم أرضي على طريق موكب لوزير الدفاع محمد علي المقدشي اليوم الأربعاء.

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نجاة وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي من محاولة اغتيال ومقتل عدد من مرافقيه
نجاة وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي من محاولة اغتيال ومقتل عدد من مرافقيه

وقال مسؤولان حكوميان لوكالة "رويترز" إن ستة جنود قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح بعد أن دهس الموكب متفجرات مدفونة على الطريق.

وكان وزير الدفاع بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا محمد علي المقدشي يزور جبهة قتال في صرواح غربي مأرب التي تسيطر عليها الحكومة، وشرقي العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

واشتعل العنف على خطوط قتال غربي مأرب منذ منتصف يناير عندما وقع انفجار في معسكر للجيش في مأرب مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

المصدر: رويترز

 

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