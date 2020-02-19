الجيش الإسرائيلي يعلن عن اشتباك مع قناصة "الجهاد الإسلامي"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن استهدافه موقعا في قطاع غزة، إثر تعرض جنوده لنيران قناصة قد ينتمون لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أن خلية قناصة لـ"الجهاد الإسلامي" أطلقت النار من منطقة خان يونس داخل القطاع باتجاه جنوده المتواجدين في الجانب الإسرائيلي من الحدود، وأن قوات الجيش استهدفت القناصة لـ"تحييد الخطر".

Snipers from the Islamic Jihad terror organization just fired from #Gaza at IDF troops inside #Israel.



Our soldiers responded by targeting the sniper squad responsible for the attack. — Israel Defense Forces (@IDF) February 19, 2020

من جانبها، أكدت قناة "فلسطين اليوم" استهداف الجيش الإسرائيلي مرصدا للمقاومة شرق خزاعة شرق خان يونس، دون أنباء عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع تعرض شاب فلسطيني لجروح متوسطة الخطورة بنيران إسرائيلية في المنطقة نفسها.

وجاء هذا الحادث قبل أقل من 24 ساعة على إعلان إسرائيل عن قرارها تخفيف بعض القيود المفروضة على غزة، نظرا لتراجع حدة العنف عند حدود القطاع في الآونة الأخيرة، بما يشمل إعادة توسيع منطقة الصيد البحري في مياه غزة إلى 15 ميلا بحريا ورفع عدد التراخيص الممنوحة للعمال والتجار من القطاع لدخول إسرائيل إلى سبعة آلاف تأشيرة، في أعلى مستوى منذ 2007.

المصدر: "هآرتس" + "فلسطين اليوم"