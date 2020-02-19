بومبيو بصدد بحث مصير الطبيب فتيحي وقضايا حقوقية أخرى مع السعودية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه ينوي خلال زيارته المزمعة إلى السعودية التعبير للرياض عن مخاوف واشنطن بشأن وضع حقوق الإنسان في المملكة، وخاصة قضية الطبيب وليد فتيحي.

وذكر بومبيو للصحفيين قبيل مغادرته إثيوبيا إلى السعودية بزيارة ستستمر حتى الجمعة، أن أجندة مفاوضاته في السعودية تشمل قضايا أمنية وتهديدات مزعومة من قبل إيران والعلاقات الاقتصادية ومسائل متعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضح الوزير الأمريكي ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان سيثير في مفاوضاته مع قيادة المملكة قضية فتيحي: "أنا على قناعة تامة بأنني سأثير هذه المسألة وطيفا واسعا من قضايا حقوق الإنسان الأخرى أيضا".

إقرأ المزيد

وأشار بوبيو إلى أنه في كل زياراته السابقة إلى السعودية، بصفته مديرا لوكالة المخابرات المركزية أو وزيرا للخارجية، تطرق إلى هذه "المسائل المهمة التي تحظى بأهمية كبرى لدى الشعب الأمريكي".

المصدر: أسوشيتد برس