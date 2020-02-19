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وزير الدفاع التركي: يحق لنا اتخاذ تدابير عسكرية في إدلب لأننا دولة ضامنة

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وزير الدفاع التركي: يحق لنا اتخاذ تدابير عسكرية في إدلب لأننا دولة ضامنة
AFP
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، نية بلاده عدم الانسحاب من نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكد أن أنقرة سترد بالمثل في حال استهداف نقاطها.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن بلاده تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين وقف إطلاق النار، وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب المادة الخامسة من اتفاق سوتشي المبرم مع روسيا وإيران.

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كما طالب أكار الدول الأوروبية والولايات المتحدة ، بالالتزام بتعهداتها المتعلقة بسوريا، واتخاذ خطوات ملموسة لتجسيد مسؤولياتها هناك.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

 المصدر: وكالة الأناضول

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