أردوغان: سندعم حكومة طرابلس الشرعية لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا

علاوة على إدلب، تطرق الرئيس التركي في خطابه أمام البرلمان إلى الوضع في ليبيا، حيث أعلن أن بلاده ستدعم حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا.

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ووجه أردوغان في هذا السياق انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أنه "لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا".

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا في 17 فبراير اتفاقهم على "البدء في مهمة بحرية جديدة في المتوسط بهدف مراقبة تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة، والذي قيل إن انتهاكه يتم بشكل متكرر.

المصدر: وكالات