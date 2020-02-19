الكرملين حول إمكانية الأعمال القتالية للقوات التركية ضد الجيش السوري: هذا أسوأ سيناريو

يرى الكرملين في إمكانية اندلاع أعمال قتالية للقوات التركية ضد الجيش السوري، أسوأ سيناريو لتطور الوضع في منطقة إدلب السورية.

وردا على سؤال صحفي حول رد فعل موسكو على العملية العسكرية للقوات التركية في الأراضي السورية، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "دعونا لا ننطلق من أسوأ السيناريوهات. لا شك أن هذا هو السيناريو الأسوأ".

وأضاف بيسكوف أنه لا خطط حاليا لاتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وأردوغان، لكن تنظيم مثل هذا الاتصال يمكن أن يتم بسرعة.

ونوه بأن روسيا ستتابع اتصالاتها مع الجانب التركي بغرض احتواء الأزمة.

المصدر: إنترفاكس