خدمة جديدة للتواصل مع المصريين بالخارج.. كلّم مصر

أطلقت وزارة الدولة للهجرة المصرية، أول تطبيق إلكتروني للهاتف خاص بالتواصل مع الرعايا المصريين في الخارج، تحت شعار "كلم مصر".

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وتوصف هذه الوسلة بأنها "جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج، لصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع مواطنينا بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة".

وبهذه المناسبة، أعربت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية عن سعادتها بإطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد، مشيرة إلى إنه "يعد إضافة جديدة لوسائل الاتصال التي توفرها الوزارة من أجل المزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، ويعد تأكيدا على رغبتنا في الاستجابة وتلبية مطالب مختلف شرائح المصريين بالخارج بدمج الخدمات المقدمة لهم في تطبيق واحد".

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من "خلال مرحلة الإعداد للتطبيق الإلكتروني أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة"، لافة أيضا إلى وجود "فريق متخصص ومتفان يقدم الدعم الفني خلال أيام العمل، سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android، وجار العمل على إتاحته على نظام التشغيل IOS".

وبينت مكرم أن اختيار "كلم مصر" اسما للتطبيق كي يعبر "عن أهداف التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة في التواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية الوزارة لخلق جسور من الصلة والثقة بين مصر والمصريين خارج حدود الوطن".

كما ذكرت أن التطبيق الخدمي الجديد "يتضمن لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، ويضمن هذا التطبيق للمصريين بالخارج تجربة ميسرة وسريعة للتواصل مع وزارة الهجرة من خلال عدد من النوافذ التي ستساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية كدليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية وادارة التجنيد وكذلك مجال التعليم العالي، وغيرهم".

المصدر: الوطن