صورة فضائية للموقع المستهدف في ميناء طرابلس

نشرت شركة إسرائيلية متخصصة بصور الأقمار الصناعية، صورة تظهر الموقع الذي تعرض أمس الثلاثاء لقصف في ميناء العاصمة الليبية طرابلس.

وكتبت شركة ImageSat International (ISI) في تغريدة على "تويتر" أن معلومات استخباراتية تؤكد استهداف مستودع في مرفأ طرابلس، ترسو قربه سفينة شحن يعتقد أنها تركية.

وكان "الجيش الليبي" قد أعلن في وقت سابق أنه أعطى أوامر بتوجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، بهدف "إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا".

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من جانبها، نفت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية استهداف سفينة تركية أو مخزن للذخيرة في ميناء طرابلس، مشيرة إلى أن "قصف مليشيات حفتر رصيف ميناء طرابلس أدى فقط لاحتراق عدة حاويات تجارية وبضائع".

ونفت تركيا أيضا صحة المعلومات التي تحدثت عن سفينة تركية إثر هجوم صاروخي على ميناء طرابلس الليبي.

المصدر: RT