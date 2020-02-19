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الإمارات: أحداث إدلب تظهر غياب الدور العربي في المشهد السوري

أخبار العالم العربي

الإمارات: أحداث إدلب تظهر غياب الدور العربي في المشهد السوري
Reuters
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حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، من خطورة التصعيد العسكري في إدلب، مشيرا إلى أنه يعكس غياب الدور العربي في المشهد السوري.

وذكر قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي، صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي".

وجاءت هذه الأقوال على خلفية التصعيد العسكري الذي شهدته إدلب مؤخرا بين قوات الحكومة السورية المدعومة من قبل روسيا من جانب والجيش التركي من جانب آخر، وذلك بالتزامن مع استمرار تواجد القوات الأمريكية في مناطق أخرى من البلاد.

المصدر: RT

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