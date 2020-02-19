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روسيا وقطر تعززان التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

روسيا وقطر تعززان التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن الشرق الأوسط
Sputnik Григорий Сысоев
نيكولاي باتروشيف
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اتفقت روسيا وقطر على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك بشأن قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

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وأسفرت الزيارة التي يقوم بها أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف للدوحة، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع مدير وكالة الأمن القومي في قطر، عبد الله الحليفي، تقضي بتبادل مكتب مجلس الأمن في روسيا ووكالة الأمن القومي القطرية، وجهات النظر حول التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، وكذلك بشأن قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وتحدد هذه المذكرة إطار المشاورات المنتظمة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والإقليمي والدولي محل الاهتمام المشترك. 

ووفقا للمذكرة، اتفق الطرفان على وجه الخصوص على مواصلة مناقشة القضايا الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومواضيع التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، والقرصنة، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والجرائم الاقتصادية وغيرها من الجرائم العابرة للحدود.

المصدر:"نوفوستي"

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