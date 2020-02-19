أنباء عن غرق 14 مهاجرا قبالة الساحل الأطلسي للمغرب

لقي 14 مهاجرا، بينهم طفلان، مصرعهم جراء غرق مركبهم في المحيط الأطلسي أثناء محاولتهم الوصول من المغرب إلى جزر الكناري الإسبانية، حسبما أفادت منظمتان غير حكوميتين الثلاثاء.

وذكرت منظمة "ووتش ذي ميد آلارم فون" التي تتلقى نداءات استغاثة من مهاجرين يواجهون صعوبات في البحر، عبر "تويتر" أنه "بعد ثلاثة أيام في البحر، انقلب القارب صباح (الاثنين). وفقا للناجين، فقد غرق 14 شخصا، بينهم طفلان".

وأضافت المنظمة أن الناجين أفادوا بأن "سفينة صيد جاءت لمساعدتهم قبل وصول البحرية المغربية التي نقلتهم إلى الداخلة"، المدينة الواقعة على بعد 1700 كم عن الرباط.

+++ Shipwreck in #Morocco, 14 deaths reported +++

The #AlarmPhone was alerted to a boat moving toward the Canary Islands on February 14, carrying 28 people. After 3 days at sea, the boat capsized yesterday morning. According to survivors, 14 people drowned, including 2 children. pic.twitter.com/G46tQBqdTF — Alarm Phone (@alarm_phone) February 18, 2020

بدورها كتبت هيلينا مالينو، الناشطة في منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية التي تتواصل مع المهاجرين الساعين للوصول إلى إسبانيا بحرا، عبر "تويتر" أيضا: "كنا نخشى حدوث مأساة وقد حدثت: مصرع 14 شخصا على الطريق المؤدي إلى جزر الكناري".

إقرأ المزيد

من جهته قال متحدث باسم خفر السواحل الإسبانية لوكالة "فرانس برس" إن "منظمة ووتش ذي ميد" أخطرتهم بالمأساة، لكن الدرك المغربي لم يؤكد لهم هذه الأنباء.

وأضاف المتحدث أن خفر السواحل الإسبانية يواصلون البحث عن ثلاثة قوارب أخرى أبحرت من المغرب وفقد أثرها.

وأرخبيل الكناري الإسباني الواقع في المحيط الأطلسي قبالة السواحل المغربية، سجل الشهر الماضي وصول 708 مهاجرين غير نظاميين، مقابل 40 فقط في يناير 2019، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية.

المصدر: أ ف ب