غول: مصر إحدى أهم دول العالمين العربي والإسلامي ولا بد من مصالحتها

اعتبر الرئيس التركي السابق عبد الله غول، أن العلاقة بين تركيا والدول العربية في أسوأ مراحلها، مشيرا إلى أن مصر واحدة من أهم دول العالمين العربي والإسلامي، ما يحتم مصالحتها.

إقرأ المزيد

وأضاف غول في حديث لصحيفة "قرار" التركية: "إذا كان البعض يشبه منطقة البحر المتوسط بالتفاحة فإن مصر وتركيا تفاحة واحدة، ولذلك يجب التعامل مع العلاقات التركية المصرية بعناية بما يتجاوز القضايا اليومية، ولابد من المصالحة مع مصر لأن هذا يصب في مصلحة الدولتين".

وتابع: "يجب التعامل في ملف العلاقات التركية المصرية بحذر، والوضع الحالي معلوم للجميع للأسف. آمل أن يتم التوصل في النهاية إلى الطريق الذي سيقود العلاقات إلى المكانة التي تستحقها وبالعقل السليم".

وأضاف: "قد تتغير الحكومات وحتى أنظمة الدول، ولا يجب ألا نحول العلاقات مع الشعوب والدول إلى عداء كبير... لسوء الحظ نواجه أوضاعا حزينة ومؤسفة".

المصدر: صحيفة "قرار" التركية