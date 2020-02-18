 
مباشر

أنقرة تنفي تدمير إحدى سفنها بقصف صاروخي استهدف ميناء طرابلس

أخبار العالم العربي

أنقرة تنفي تدمير إحدى سفنها بقصف صاروخي استهدف ميناء طرابلس
Reuters
الدخان يرتفع من ميناء طرابلس بعد تعرضه لهجوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nak7

نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الثلاثاء صحة المعلومات، التي تحدثت عن غرق سفينة تركية إثر هجوم صاروخي على ميناء طرابلس الليبي.

وقال قالن: "كان هناك استهداف بالنيران، لكن لم تقع إصابات وتم الرد بإطلاق النار بكثافة، وبوسعي تأكيد عودة الهدوء إلى المرفأ بعد ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن "الجيش الوطني الليبي"، أنه تمكن من تدمير سفينة تركية محملة بالسلاح والذخيرة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس.

من جانبه نفى مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي تقودها حكومة الوفاق الوطني الليبية، استهداف سفينة تركية أو مخزن للذخيرة في ميناء طرابلس الليبي.

إقرأ المزيد
"الجيش الليبي": أعطينا أوامر بضرب مستودع أسلحة في ميناء طرابلس

وقال المتحدث لوكالة "الأناضول": "قصف مليشيات حفتر رصيف ميناء طرابلس أدى فقط لاحتراق عدة حاويات تجارية وبضائع".

من جانبها، قالت مديرية الموانئ الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إنه لا توجد أي سفينة تركية في ميناء طرابلس.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رقصة خاصة من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد