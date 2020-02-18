 
مباشر

وزير الإنتاج الحربي المصري: مدرعة "سينا-200" الجديدة مصنوعة لهدف معين

أخبار العالم العربي

وزير الإنتاج الحربي المصري: مدرعة
facebook
مدرعة "سينا-200"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/najl

كشف وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار، عن مواصفات المدرعة المصرية الجديدة "سينا 200"، مشيرا إلى أنه تم تصنيعها بالكامل بأيد وعقول مصرية.

إقرأ المزيد
السيسي يتفقد أسلحة عسكرية مصرية الصنع بينها مدرعة
السيسي يتفقد أسلحة عسكرية مصرية الصنع بينها مدرعة "سيناء 200" (صور)

وأشار إلى أن هذه المدرعة مناسبة للغاية لتلبية حاجات الجيش المصري، حيث تتميز بالسرعة والمرونة وتمتلك شبكة قوية للوقاية من المخاطر خلال تنفيذ المهمات.

وتابع: "فكرة تصميم وتنفيذ المدرعة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي الذي طلب تطوير المدرعات لتناسب استخداما عملياتيا معينا".

وأضاف: "بالتشاور مع كافة التخصصات في القوات المسلحة، تم الوصول للشكل والتصميم المناسبين لها وتنفيذها بعقول وأيد مصرية لتناسب استخدامات ومهام الجيش المصري".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفاة شاب مصري بعد أيام من إعلانه "توبته"