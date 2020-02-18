 
مباشر

جدل في قطر إثر استضافة مؤتمر طبي طبيبة إسرائيلية

أخبار العالم العربي

جدل في قطر إثر استضافة مؤتمر طبي طبيبة إسرائيلية
Reuters
العاصمة القطرية الدوحة- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/naix

أثارت استضافة طبيبة إسرائيلية في مؤتمر دولي لحماية الطفل في قطر، جدلا واسعا بين القطريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق الناشطون هاشتاغ "#بسكم_تطبيع" للاحتجاج على دعوة مؤتمر ISPCAN الدولي لحماية الطفل 2020، الطبيبة الإسرائيلية فيريد ويندمان، معتبرين أن قتلة الأطفال لا يمكنهم أن يتحدثوا عن حقوق الأطفال وحمايتهم.

واعتبر ناشطون أنه من المخزي أن تتم دعوة إسرائيليين لمؤتمر يعنى بالعنف ضد الأطفال، بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بأبشع الممارسات ضد أطفال فلسطين.

ورأى ناشطون آخرون أن دور قطر معروف في دعم القضية الفلسطينية، وهذا لا يعني التطبيع على مستوى الرياضة أو الطب أو غيره مع إسرائيل. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رقصة خاصة من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد