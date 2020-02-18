جدل في قطر إثر استضافة مؤتمر طبي طبيبة إسرائيلية

أثارت استضافة طبيبة إسرائيلية في مؤتمر دولي لحماية الطفل في قطر، جدلا واسعا بين القطريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق الناشطون هاشتاغ "#بسكم_تطبيع" للاحتجاج على دعوة مؤتمر ISPCAN الدولي لحماية الطفل 2020، الطبيبة الإسرائيلية فيريد ويندمان، معتبرين أن قتلة الأطفال لا يمكنهم أن يتحدثوا عن حقوق الأطفال وحمايتهم.

واعتبر ناشطون أنه من المخزي أن تتم دعوة إسرائيليين لمؤتمر يعنى بالعنف ضد الأطفال، بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بأبشع الممارسات ضد أطفال فلسطين.

مؤتمر حماية الطفل بشاركوا فيه قتلة الاطفال 😂 .. هذا كيان قاتل غاصب مجرم، تاريخه مليء بالاعتداء على النساء والشيوخ والاطفال و قتلهم. وبدعوتكم لهم للمؤتمر فهذا اعتراف انكم معترفين فيهم كدولة ومؤيدين لجرائمهم.@SidraMedicine#بسكم_تطبيع — Taha Ahmad Afaneh (@t_afaneh) February 17, 2020

ان كان هذا المؤتمر لحماية الطفل فنقول لهم فشل قبل ان يبتدي حتى ،باستضافته قتله الأطفال والنساء .وان كانوا من في المؤتمر يسعون للحماية الأطفال فعليهم اولاً وقبل كل شيء ، ان يبدأوا بضيفهم، فهذا الضيف نسف قيم مؤتمرهم المزعوم ، سدرة المضحكات المبكيات #بسكم_تطبيع قال إيش دكتورة هه https://t.co/t33GLnoYxl — . (@beentaken6) February 17, 2020

@SidraMedicine مثال بسيط عن وحشية وعدم الرحمة اللي يمارسها الجيش الاسرائيلي على اطفال الشعب الفلسطيني يا منافقين !!! يقتل الأطفال ويحبسهم بأعمار صغيرة ويتم دعوتهم لمؤتمر يناقش حماية الطفل من العنف شيء مخزي #بسكم_تطبيعpic.twitter.com/5Ml2Tw8MB9 — Nesreen J (@SoosooChan) February 18, 2020

ورأى ناشطون آخرون أن دور قطر معروف في دعم القضية الفلسطينية، وهذا لا يعني التطبيع على مستوى الرياضة أو الطب أو غيره مع إسرائيل.

ماحد بنكر دور قطر في دعم القضية الفلسطينية .. بس برضوا هذا لا يعني انه تعطي للكيان وجود! #بسكم_تطبيع — Taha Ahmad Afaneh (@t_afaneh) February 17, 2020

التطبيع تطبيع شو ما اختلفت و تعددت أشكاله .. طب، رياضة .... الخ.#بسكم_تطبيعhttps://t.co/nDNXI69oEE — Taha Ahmad Afaneh (@t_afaneh) February 17, 2020

المصدر: RT