السعودية.. القبض على المشاركين في "لعبة الموت" بتيماء

تمكنت الجهات المعنية في السعودية، من القبض على عدد من المركبات بمحافظة تيماء، قامت بعمليات "تفحيط" على طريق الأبداء بالمحافظة، تجاوبا مع تقرير ميداني رصدته وسائل إعلام محلية.

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وأشارت مصادر إعلامية، إلى أنه جرى التعرف على المركبات المشاركة وضبطها، وأنه سيتم إحالة مالكيها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

تم التعرف على السيارات المشاركة في عمليات التفحيط ورصدها تقرير #سبق ليلة السبت الماضي ب #تيماء حيث تم ضبطها وسيتم احالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

أتمنى أن تكون نهاية لهذه الظاهرة الخطيرة — بدر الجبل (@BADRALGBAL) February 18, 2020

ونشرت وكالة "سبق" السعودية الاثنين تقريرا بعنوان "رقص وإيحاءات جنسية.. مغامرة تخترق مجموعة لعبة الموت في تيماء"، تضمن معلومات عن أن "مراهقين تناقلوا دعوة لممارسة التفحيط وهذه المرة كانت "دعوة حقيقية".

"رقص ورفع أصوات الأغاني وعبارات بذيئة وسوقية ومفردات تحمل إيحاءات جنسية وشذوذ"

شاهد عيان يصف مشهد لعبة الموت في #تيماء ...#هيئة_الترفيه أعلنت عن رغبتها في تنظيم فعاليات تفحيط للجنسين

فكيف سيكون الوضع..!#هزه_ارضيه_المدينهpic.twitter.com/Ttzi1dCwCI — التفريط (@TAFRIT_KSA) February 17, 2020

وتجاوزت تصرفات هؤلاء الشبان إلى الرقص ورفع أصوات الأغاني، واستخدام أجهزة تساعد على إصدار أصوات من المركبة تشبه إلى حد كبير الأعيرة النارية، فضلا عن العبارات البذيئة والسوقية والمفردات التي تحمل إيحاءات جنسية وشذوذا.

المصدر: "سبق"