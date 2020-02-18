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عراك بالأيدي في مجلس الأمة الكويتي (فيديو)

أخبار العالم العربي

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رفض مجلس الأمة الكويتي بالأغلبية الثلاثاء، مقترحات العفو الشامل في عدد من القضايا، وسط مشادات بين عدد من النواب وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي.

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وفصّل مجلس الأمة مقترحات العفو الشامل، وصوت أعضاؤه على كل مقترح على حدة في القضايا المعروفة بـ"مقتحمي المجلس"، "خلية العبدلي"، "عبد الحميد دشتي"، و"قضايا الرأي العام"، فرفضها جميعها بأغلبية 42 صوتا.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات عنيفة بالأيدي بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي أثناء نقاش قانون العفو، بين المعارضين والموالين للقانون، وتدخل عناصر الشرطة لفض الاشتباك.

المصدر: الراي

 

 

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