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مجلس الوزراء السعودي: أعمال الحوثيين الاستفزازية تعيق الدعم الإنساني لليمن

أخبار العالم العربي

مجلس الوزراء السعودي: أعمال الحوثيين الاستفزازية تعيق الدعم الإنساني لليمن
واس
مجلس الوزراء السعودي
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قال مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إن ما تقوم به جماعة "أنصار الله" الحوثية، من ممارسات ونشاطات "استفزازية" تشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة ستؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن.

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وأكد مجلس الوزراء السعودي الذي اجتمع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، دعم المملكة للشعب اليمني واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له.

وبحث مجلس الوزراء السعودي، وفق ما أفادت وكالة "واس" السعودية للأنباء، ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونخ للأمن حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم، ومنها العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والشأن الإيراني "بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكا مستهترا يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي".

من جهة أخرى، وافق المجلس على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، كما وافق على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، وتطرق إلى تحضيرات المملكة لاستضافة قمة الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي، في أبريل المقبل.

 المصدر: واس

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