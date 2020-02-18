وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم يجري مباحثات في العاصمة الليبية

وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، الثلاثاء إلى العاصمة الليبية، لإجراء مباحثات جديدة حول الوضع في ليبيا، واستقبله في مطار معيتيقة وزير خارجية حكومة السراج، محمد سيّالة.

وقد أجرى وزير خارجية الجزائر، زيارة إلى بنغازي في الخامس من الشهر الجاري، حيث التقى المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة بالرجمة، كما التقى خلال زيارته إلى بنغازي رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، ووزير الخارجية بالحكومة عبدالهادي الحويج.

وكان بوقدوم جدد التأكيد خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة الدولية في ميونخ لمتابعة مؤتمر برلين، على استعداد الجزائر الكامل لمرافقة الليبيين في مسار الحوار والتسوية السياسية مع الحفاظ على مسافة واحدة مع جميع الأطراف وبنفس مستوى الصراحة والثقة.

وتؤكد الجزائر على ضرورة تسوية الأزمة الليبية سياسيا، وعلى قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي.

المصدر: وسائل إعلام ليبية وجزائرية