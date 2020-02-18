طلاب يرددون النشيد الوطني في رام الله خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلاب مدرسة في رام الله، يرددون النشيد الوطني، بينما يقوم جنود إسرائيليون باقتحام البلدة والتمركز على أسطح المباني المجاورة.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لجنود إسرائيليين يقتحمون قرية دير نظام غرب رام الله، حيث قاموا بتفتيش المنازل واعتلاء أسطح المنازل منذ ساعات الفجر.

وأظهرت المشاهد طلاب مدرسة البلدة، يلقون النشيد الوطني الصباحي تزامنا مع اقتحام عناصر من الجيش الإسرائيلي البلدة، واعتلائهم البنايات المطلة على باحة المدرسة.

المصدر: RT