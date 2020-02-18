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سكرتير مجلس الأمن الروسي: بوتين يأمل في لقاء أمير قطر في بطرسبورغ قريبا

أخبار العالم العربي

سكرتير مجلس الأمن الروسي: بوتين يأمل في لقاء أمير قطر في بطرسبورغ قريبا
Sputnik Alexei Druzhinin
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (صورة أرشيفية)
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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بأن الرئيس فلاديمير بوتين يأمل بلقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو المقبل.

وقال باتروشيف أثناء استقبال الشيخ تميم له في قصره بالدوحة اليوم الثلاثاء: رئيس روسيا فلاديمير بوتين يرسل إليك تحياته ويأمل في لقاء قريب خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو".

وذكر متحدث باسم مجلس الأمن الروسي، أن باتروشيف بحث مع أمير قطر "عددا كبيرا من قضايا العلاقات الروسية القطرية، بما فيها في مجالي الأمن والتعاون الاقتصادي"، إضافة إلى تفاعل البلدين على صعيد المنظمات والمحافل الدولية.

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ووصل باتروشيف إلى قطر اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مشاورات حول قضايا الأمن.

وتم الإعلان في وقت سابق أن قطر ستشارك بصفة دولة ضيف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المقرر عقده في الفترة بين 3 و6 يونيو المقبل.

والخميس الماضي أعلنت الخارجية الروسية، أن اتفاقية إلغاء التأشيرات المتبادلة، التي وقعتها روسيا وقطر في 27 ديسمبر 2019، ستدخل حيز التنفيذ في 23 فبراير الجاري.

المصدر: وكالات

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