مصدر لـRT: انقسام في اجتماعات القوى السياسية العراقية بشأن حكومة علاوي

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن وجود انقسام داخل القوى السياسية العراقية بشأن اختيار الوزراء في حكومة المكلف محمد توفيق علاوي الانتقالية.

وقال المصدر لـRT إن "الخلافات تكمن في اختيار الوزراء مستقلين أو مرشحين من قبل الأحزاب"، مبينا أن "بعض القوى السياسية لا تريد التنازل عن حصتها في الوزارات، بينما تريد أخرى الإسراع في تشكيل الحكومة حتى وأن تم اختيار مستقلين".

وأضاف أن "رئيس الحكومة المكلف يواجه صعوبات في إقناع الكتل السياسية المصرة على تقديم مرشحين تابعين لها وليسوا مستقلين".

المصدر: RT