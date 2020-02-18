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يحدث في سوريا فقط.. ضحكة رنانة في مواجهة كل قذيفة

أخبار العالم العربي

يحدث في سوريا فقط.. ضحكة رنانة في مواجهة كل قذيفة
Reuters
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تداولت عدة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب سوري من مدينة إدلب، وهو يعلم طفلته الصغيرة بطريقة مبتكرة مواجهة أهوال الحرب.

يظهر الأب وهو يعلم ابنته فيما يشبه اللعب، التميير بين دوي الطائرة والقذيفة، ومن ثم الرد على صوت كل انفجار بالضحك.

ولقي هذا الأسلوب الفريد، فيما يمكن وصفه بأساليب التربية في زمن الحرب، استحسان النشطاء الذين أثنوا على أسلوب الأب في إبعاد أحاسيس الخوف والرعب عن وجدان ابنته الصغيرة، واستبدالها بالضحك من الأعماق.

المصدر: تويتر

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