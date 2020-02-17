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السراج يتهم أجهزة مخابرات أجنبية بالسعي لـ"إجهاض" ثورة فبراير

أخبار العالم العربي

السراج يتهم أجهزة مخابرات أجنبية بالسعي لـ
AFP Mahmud TURKIA
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج
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اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مخابرات دول أجنبية، لم يسمها، بالسعي إلى "إجهاض حلم ثورة فبراير"، وذلك بمساعدة عدد من "أبناء الوطن".

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وقال السراج، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى التاسعة لـ"ثورة فبراير"، إن "ليبيا يمكنها أن تكون رقما صعبا في المعادلة الإقليمية، وذلك إذا حل الليبيون خلافاتهم بأنفسهم".

وتعهد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، السبت الماضي، بالرد على خروق وقف إطلاق النار، في حال لم تتخذ إجراءات دولية صارمة، مؤكدا بأن ليس لديه شريك للسلام.

وتحتفل البلاد بالذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير التي أطاحت بزعيم النظام السابق العقيد معمر القذافي، في وقت تشهد فيه البلاد هدنة هشة وسط محاولات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وعبر ثلاثة مسارات "العسكري والاقتصادي والسياسي".

المصدر: "بوابة الوسط"

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