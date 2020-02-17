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مصر تنفذ تدريبات عسكرية مع فرنسا بمشاركة صائدات الألغام في البحر المتوسط

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مصر تنفذ تدريبات عسكرية مع فرنسا بمشاركة صائدات الألغام في البحر المتوسط
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صائدة الألغام المصرية
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أعلن الجيش المصري تنفيذ تدريب عسكري مع القوات الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بمشاركة صائدة الألغام المصرية (البرلس) وصائدة الألغام الفرنسية (CAPRICORNE).

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ووفقا لبيان صادر عن الجيش المصري تضمن التدريب تنفيذ العديد من المناورات ومنها التدريب على إزالة الألغام بالبحر وكذلك التدريب على تحييد الألغام باشتراك عناصر من مقاتلي القوات الخاصة البحرية والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية والعناصر المشاركة على تنفيذ المهام بكل دقة .

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

المصدر: RT 

ناصر حاتم

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