مصر تعزل 3 مسافرين قادمين من إثيوبيا تحسبا من عدوى فيروسية

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي في مصر، اليوم الاثنين، 3 ركاب فور وصولهم من أديس أبابا على متن الخطوط الإثيوبية، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

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وصرحت مصادر بمطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 3 ركاب بأعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

وأمر مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي حازم حسين، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من المرض.

وتعد الحمى الصفراء مرضا نزفيا فيروسيا حادا ينتقل عن طريق البعوض المصاب بالعدوى، وتشير كلمة "الصفراء" إلى اليرقان الذي يصيب بعض المرضى.

المصدر: صدى البلد