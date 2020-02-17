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وثائق تكشف رد بغداد على واشنطن بشأن نشر صواريخ باتريوت في العراق (صور)

أخبار العالم العربي

وثائق تكشف رد بغداد على واشنطن بشأن نشر صواريخ باتريوت في العراق (صور)
Reuters
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كشفت وثائق صادرة عن مكتب رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، رد بغداد على واشنطن بشأن نشر الولايات المتحدة الأميركية صواريخ باتريوت في العراق.

وبحسب الوثائق، فإن أمريكا طلبت من العراق إدخال منظومة باتريوت إلى قاعدتي عين الأسد وأربيل بعد القصف الأخير الذي تعرضت له القاعدتان.
ووفقاً للوثائق، فإن عبد المهدي طلب من وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر تفاصيل تلك المسألة وانعكاسها على الوضع في العراق، وتداعياتها.

وثائق تكشف رد بغداد على واشنطن بشأن نشر صواريخ باتريوت في العراق (صور)
RT

وثائق تكشف رد بغداد على واشنطن بشأن نشر صواريخ باتريوت في العراق (صور)
RT

المصدر: RT

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