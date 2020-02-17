 
مباشر
عاجل
لافروف: الغرب في مؤتمر ميونخ للأمن كان يوجه أصابع الاتهام بشكل رئيسي الى الصين

الكرملين: بوتين لم يصدر أمرا بإرسال قوات إلى ليبيا

أخبار العالم العربي

الكرملين: بوتين لم يصدر أمرا بإرسال قوات إلى ليبيا
Sputnik Natalia Seliverstova
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/na76

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أمرا بإرسال قوات روسية إلى ليبيا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي اليوم الاثنين: "فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، لم يرسل قوات إلى ليبيا ولم يصدر أي أمر بهذا الصدد"، وأضاف: "لا قوات روسية في ليبيا".

إقرأ المزيد
موسكو: اتهام أردوغان روسيا بقيادة الحرب في ليبيا باطل
موسكو: اتهام أردوغان روسيا بقيادة الحرب في ليبيا باطل

وردا على طلب التعليق على مزاعم "بي بي سي" في تقرير لها، بأن ضابطا "قد يكون قتل في ليبيا"، تمت مراسم دفنه في مقاطعة أورينبورغ وسط روسيا، قال بيسكوف إنه لا يعلم عن ذلك شيئا.

وفي وقت سابق اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا بأنها تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، وهو ما وصفته موسكو بمزاعم "لا تتوافق مع الواقع".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!