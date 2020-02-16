مباحثات سعودية بيلاروسية على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني

بحث وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يشمل قطاع الطاقة.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية: "بحث الوزيران إمكانية توسيع التعاون في عدة اتجاهات، بما يشمل الطاقة والمجال الرقمي والقطاع الزراعي".

وخلال اللقاء، قيّم الجانبان بشكل إيجابي تطور الحوار الثنائي والتعاون بين البلدين، وتم الاتفاق على عقد جلسة للجنة التعاون الاقتصادي التجاري المشتركة في المستقبل القريب، وتبادل الزيارات على مختلف المستويات.

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المصدر: تاس