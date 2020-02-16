بعد رد فعل عنيف.. طيران "الشرق الأوسط" اللبنانية تعدل عن قرارها

ذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصدر بشركة طيران الشرق الأوسط المملوكة للدولة، أن الشركة عدلت عن قرار عدم قبول الدفع إلا بالدولار، بعد رد فعل عنيف على القرار.

واتخذ القرار في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة سيولة في النقد الأجنبي، أدت إلى خسارة الليرة اللبنانية أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار.

ونشرت أنباء القرار في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، الأمر الذي أدى إلى توجه العشرات من المواطنين إلى مكاتب تذاكر شركة طيران "الشرق الأوسط" في مطار بيروت، في محاولة لشراء تذاكر بالليرة اللبنانية قبل سريان القرار يوم الاثنين.

وقال الرئيس ميشال عون، إنه "يجب تسعير تذاكر الطيران بالليرة اللبنانية تماشيا مع القانون".

من جهته، وصف وزير الخارجية السابق وزعيم "التيار الوطني الحر" جبران باسيل القرار، بأنه "غير قانوني".

قرار شركة طيران الشرق الأوسط المملوكة من مصرف لبنان بعدم التعامل بالليرة اللبنانية هو قرار غير قانوني ومجحف وعشوائي سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية. مخالفة صريحة للمادة 37 من قانون موازنة 2020 التي تلزم استيفاء الرسوم بالعملة الوطنية. هذا القرار يجب ان يلغى. pic.twitter.com/1NwlXnLVEe — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) February 16, 2020

بدوره، كتب عضو البرلمان فؤاد مخزومي في تغريدة على "تويتر"، أن القرار "سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية" و"يجب أن يلغى".

ويعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة طفت على السطح في أواخر العام الماضي، مع تباطؤ التدفقات المالية على البلاد واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلد بسبب الفساد.

المصدر: رويترز