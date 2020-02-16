قناة إسرائيلية: مصر تبني جدارا على الحدود مع قطاع غزة

أفاد موقع القناة الإسرائيلية السابعة بأن السلطات المصرية بدأت أواخر شهر يناير المنصرم في بناء جدار بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف موقع القناة أن مصر بدأت سلسلة من المشاريع الجدية الهادفة إلى تعزيز الأمن على الحدود مع غزة، من بينها الجدار الجديد الذي سيمتد عند الانتهاء منه من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح، وسيكون ارتفاعه 6 أمتار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التأكيدات المتتالية من قبل حركة "حماس" على ضبطها الكامل للحدود، وحرصها على الأمن في تلك المنطقة.

المصدر: RT