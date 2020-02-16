 
مباشر

قناة إسرائيلية: مصر تبني جدارا على الحدود مع قطاع غزة

أخبار العالم العربي

قناة إسرائيلية: مصر تبني جدارا على الحدود مع قطاع غزة
Reuters SJS/JKP
معبر رفح -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/na3v

أفاد موقع القناة الإسرائيلية السابعة بأن السلطات المصرية بدأت أواخر شهر يناير المنصرم في بناء جدار بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف موقع القناة أن مصر بدأت سلسلة من المشاريع الجدية الهادفة إلى تعزيز الأمن على الحدود مع غزة، من بينها الجدار الجديد الذي سيمتد عند الانتهاء منه من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح، وسيكون ارتفاعه 6 أمتار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التأكيدات المتتالية من قبل حركة "حماس" على ضبطها الكامل للحدود، وحرصها على الأمن في تلك المنطقة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!